AÖL ek sınav ne zaman MEB 2019-2020 iş takvimi sınavları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2018-2019 dönemi ek sınav müracaatları tamamlandı, gözler şimdi ek sınavın yapılacağı tarihte. Öte yandan açık lise 2019-2020 yeni dönem kayıtlarının tarihi de merak ediliyor. Peki, AÖL ek sınavı ne zaman yapılacak? Açık lise yeni dönem kayıtları ne zaman?

Dönemi 8 ve üzeri olan AÖL öğrencileri için yapılacak ek sınav için son viraja girildi. Bunun yanı sıra eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte, açık lise 2019-2020 kayıt süreci de gündeme gelmeye başladı. İşte, konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

Açık liseden mezun olamayan öğrenciler için ek sınav 31 Ağustos ve 1 Eylül 2019'da yapılacak. Söz konusu sınav için başvuru süreci 1 Ağustos'ta son bulmuştu.

AÖL iş takviminde yer alan bilgilere göre; 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 21 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Eylül'e kadar devam edecek.

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AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.