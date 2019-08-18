HABER /  SPOR

Başkan açıkladı! Emre Kılınç için Beşiktaş'tan resmi teklif aldık

Başkan açıkladı! Emre Kılınç için Beşiktaş'tan resmi teklif aldık

Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Emre Kılınç'ın transferi için Beşiktaş'tan resmi teklif aldıklarını açıkladı.

Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Emre Kılınç için Beşiktaş'ın resmi teklifte bulunduğunu ancak kulübün menfaatine olmadığı için bu teklifi reddettiklerini söyledi.

Otyakmaz, Sivasspor'un Beşiktaş'ı 3-0 yendiği maçın ardından Yeni 4 Eylül Stadı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılaşmada baygınlık geçiren kaleci Mamadou Samassa'nın tomografisinin çekildiğini ve hastanede müşahade altında kalacağını belirtti.

"Reddetmek durumunda kaldık"
Sivasspor'un orta saha oyuncusu Emre Kılınç için Beşiktaş'ın resmi teklifinin olup olmadığının sorulması üzerine Otyakmaz, "Resmi bir teklif yapıldı ama Sivasspor'un menfaatine olan bir teklif değildi, teklifi reddetmek durumunda kaldık. Herhangi bir takas söz konusu değil. Ancak belirli bir bonservis olursa bu transferin gerçekleşebileceğini söyledik. Kendileri de o rakamlara yaklaşamadıkları için transfer kapanmış durumda" diye konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Katar'a kurulacak ikinci Türk üssü Bahreyn'i kudurttu
Katar'a kurulacak ikinci Türk üssü Bahreyn'i kudurttu
Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan tespit: Deprem olursa can kaybı 18 bin olur
Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan tespit: Deprem olursa can kaybı 18 bin olur
İBB Başkanı İmamoğlu'na Fatih Altaylı'dan uyarı: Yapmayın başkan
İBB Başkanı İmamoğlu'na Fatih Altaylı'dan uyarı: Yapmayın başkan
İrfan Can yönetimden izin istedi! Fenerbahçe'yi istiyorum
İrfan Can yönetimden izin istedi! Fenerbahçe'yi istiyorum
İnternetten film müzik indirmek caiz midir? Diyanet'ten 'download' fetvası
İnternetten film müzik indirmek caiz midir? Diyanet'ten 'download' fetvası
Bakan Ersoy su basan Kapalıçarşı'nın çatısında konuştu: İyi de bir test geçirmiş oldu
Bakan Ersoy su basan Kapalıçarşı'nın çatısında konuştu: İyi de bir test geçirmiş oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen muhtara tutuklama
Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen muhtara tutuklama
Hacamat takvimi Ağustos 2019 hangi günler yapılır?
Hacamat takvimi Ağustos 2019 hangi günler yapılır?
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu
AÖL ek sınav ne zaman MEB 2019-2020 iş takvimi sınavları
AÖL ek sınav ne zaman MEB 2019-2020 iş takvimi sınavları
İnanılmaz olay! 3 ayda 2 kez doğum yaptı
İnanılmaz olay! 3 ayda 2 kez doğum yaptı
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK bursu ne kadar?
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK bursu ne kadar?
Yorumlar