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Katar'a kurulacak ikinci Türk üssü Bahreyn'i kudurttu

Katar'a kurulacak ikinci Türk üssü Bahreyn'i kudurttu

Türkiye ile Katar arasında günden güne iyiye giden ilişkiler, İsrail yanaşması Körfez ülkelerini endişelendirdi. Bahreyn yönetimi de "Katar bizden değildir" diyerek üsse karşı olduğunu gösterdi.

Körfez ülkelerinin gündeminde, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler var. Türkiye'nin bölgedeki varlığını bir türlü kabullenemeyen Körfez ülkeleri, bu konuda Katar'a baskı yapıyor.

Katar'a yönelik ambargonun kaldırılması için ülkedeki Türk üssünün kapatılması şartını koyan Suudi Arabistan, istediği sonucu alamadı.

İkinci Türk Üssü Bahreyn'i panikletti

Türkiye ise bir adım daha ileri giderek, Katar'a ikinci askeri üssünü inşa etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önümüzdeki aylarda açılması planlanan askeri üs, Bahreyn'i de endişelendirdi.

Katar bizden değildir

Bahreyn Dışişleri Bakanı Khalid el-Khalife, "Katar bizden değildir" etiketiyle tweet'ler attı.

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