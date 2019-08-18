Milas ve Bornova'da orman yangını! Pakdemirli'den açıklama geldi

MUĞLA Milas'ta ilçesi Akgedik Barajı üst bölgesinde şiddetli rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayılan orman yangını, havada ve karadan yapılan yoğun müdahaleye rağmen tarım arazilerine sıçradı. Öte yandan İzmir Bornova'da ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin mücadelesi sonucunda kontrol altına alındı.

Öğle saatlerinde başlayan orman yangınına havadan iki helikopter ile müdahale edilirken takviye olarak bölgeye 4 helikopter daha talep edildi. Karadan müdahalenin zor olduğu orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve yangın söndürme ekipleri de arazinin müsait olduğu bölgelerde müdahalesini gerçekleştiriyor.

"Yangınların çoğu dikkatsizlik ve ihmalden"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege'de yaşanan orman yangınları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yangınların çoğu dikkatsizlik ve ihmalden" ifadesini kullandı.

Tarım arazilerine sıçradı

Akgedik Barajı'nın üst bölgelerinde başlayan orman yangını, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayıldı. Ormanlık alanda başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan tüm müdahalelere rağmen Akgedik Mahallesi'ndeki tarım arazilerine de sıçradı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, yanan asırlık zeytinlerini kurtarmak için seferber oldu. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Bornova'da da yangın çıktı

Bugün saat 12.30 sıralarında, Sabuncubeli Mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede havadan ve karadan soğutma çalışması başlattı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.