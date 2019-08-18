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İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: Başka protestolar gelebilir

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: Başka protestolar gelebilir

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılmayacağını açıklayan baro sayısı 41'e yükseldi, katılan baro sayısı ise 3. İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, "Erdoğan ve Yargıtay mesajı almazsa başka protestolar gelebilir" dedi.

Türkiye'de baroların ilk defa Yargıtay Başkanlığı'nın törenini boykot ettiğini vurgulayan Durakoğlu, "Güçler ayrılığı ilkesi yok edildi" ifadelerini kullandı.

41 barodan boykot

Türkiye'den 41 baronun 2 Eylül'de Yargıtay binası yerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek Adli Yıl Açılış Töreni'ni boykot etme kararı Bloomberg'de "Erdoğan saray törenini boykot eden avukatların tepkisini çekti" başlığıyla konu oldu. 

"Başka protestolar da gerçekleşebilir"

Boykotlarla ilgili olarak konuşan İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu, "Güçler ayrılığı ilkesi yok edildi. Yargıtay’ın törenin gerçekleşeceği mekanın seçimi onların bu konuda ne tarafta olduğunu gösteriyor. Eğer Erdoğan ve Yargıtay mesajı almazsa başka protestolar da gerçekleşebilir” diye konuştu.

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