Fazıl Say Kaz Dağları'nda konser verdi

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Kaz Dağları'nda devam eden madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan eyleme dikkat çekmek amacıyla konser verdi.

Konser öncesinde Çanakkale Belediyesi’nin çevrecileri alana ulaştırdığı otobüsler ise birden fazla polis kontrol noktasından geçirildi.

Konser öncesi binlerce kişi, Atikhisar Barajı su toplama havzasında süren ‘Su ve Vicdan Nöbeti’ alanında toplandı. Fazıl Say, mini konser sonrası yaptığı konuşmada 'Bugün Türk halkıyla onur duydum' dedi.

"Ekosistem katlediliyor"

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Homeros İlyada’da tanrıların savaşı Kaz Dağları’ndan izlediğini yazar. Dünyanın en önemli efsanelerine ev sahipliği yapmış bir alandasınız. Burada kurdu kuşu, sincabı, ağacıyla bir ekosistem katlediliyor. Ne için, bir avuç altın için… Altımıza dinamit yerleştiriliyor, bir neslin, birkaç neslin geleceği karartılıyor. Bugün şehrimize ‘Kaz Dağları’ hepimizin diyerek gelen hepiniz hoş geldiniz" diyerek eylemcileri selamladı.