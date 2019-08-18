Dönüş yoğunluğu! 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda trafik kilit

Dönüş yoğunluğu! 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda trafik kilit

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirenler İstanbul'a dönüyor. Dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş yoğunluğu yaşanıyor. Otogar girişinde otobüs kuyrukları oluştu.

Dönüş yoğunluğu! 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda trafik kilit - Sayfa 1

İstanbul'a dönen otobüs şoförlerinden biri "Gidişler çok kalabalık" derken; bir otobüs muavini, "Her taraf kilitli. İstanbul'a dönüş, tatilciler başlamış ki felaket. Dün öğlenden beri yoldayız" dedi.

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Dönüş yoğunluğu! 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda trafik kilit - Sayfa 2

Midyat'tan 18 saatte gelen bir başka otobüs şoförü de "Yollar şu an ana baba günü çok kalabalık. Midyat iyidir. Ama İstanbul'a gidişi hiç kimseye tavsiye etmem, üç gün sonra gelsinler" diye konuştu.

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Dönüş yoğunluğu! 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda trafik kilit - Sayfa 3

Otogar yoğunluğu havadan da görüntülendi.
 

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Dönüş yoğunluğu! 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda trafik kilit - Sayfa 4
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