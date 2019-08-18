Dönüş yoğunluğu! 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda trafik kilit
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirenler İstanbul'a dönüyor. Dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş yoğunluğu yaşanıyor. Otogar girişinde otobüs kuyrukları oluştu.
İstanbul'a dönen otobüs şoförlerinden biri "Gidişler çok kalabalık" derken; bir otobüs muavini, "Her taraf kilitli. İstanbul'a dönüş, tatilciler başlamış ki felaket. Dün öğlenden beri yoldayız" dedi.
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Midyat'tan 18 saatte gelen bir başka otobüs şoförü de "Yollar şu an ana baba günü çok kalabalık. Midyat iyidir. Ama İstanbul'a gidişi hiç kimseye tavsiye etmem, üç gün sonra gelsinler" diye konuştu.
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Otogar yoğunluğu havadan da görüntülendi.
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