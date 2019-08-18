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Batman’da otomobil şarampole uçtu: 2 ölü 3 yaralı

Batman’da otomobil şarampole uçtu: 2 ölü 3 yaralı

BATMAN Sason'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sason'a bağlı Binekli köyünde meydana geldi. Arslan Acet adlı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil 600 metrelik şarampole yuvarlandı.

Askerden 10 gün önce gelmişti

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada Halise Acet ve 10 gün önce askerden yeni gelen Serkan Acet (21) olay yerinde hayatını kaybetti.

3 kişi hastaneye kaldırıldı

Aynı aileden olan yaralanan 3 kişide Sason Devlet hastanesine kaldırıldı. Sason Devlet Hastanesinde ilk yapılan müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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