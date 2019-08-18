Monaco'da kadrodan son anda çıkarıldı Falcao imza atmaya hazırlanıyor
Geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı yetkililerle görüşmesinin ardından sarı kırmızılı takıma gelmesi an meselesi olan Radamel Falcao için 50 bin kişilik imza töreni planlanıyor.
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Kolombiyalı yıldızın gelecek hafta yüzde 99 sarı-kırmızılı formayı giyeceğinin altını çizmesinin ardından, Radamel Falcao için hazırlıklara başlandı.
Sarı-kırmızılılar, Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Kolombiyalı futbolcu için önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'na hafta içinde açıklama yapacak. Ardından Falcao, en geç Çarşamba günü kendisi ve ailesini taşıyacak olan 12 kişilik özel jetle Yeşilköy Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.
Daha önce Didier Drogba ve Wesley Sneijder'de de olduğu gibi önce Florya Metin Oktay Tesisleri'ni gezecek olan Falcao, ardından kulüp binasına giderek yönetimle tanışacak. Kolombiyalı yıldızın sağlık kontrolleri ise Ulus'ta bulunan özel bir hastanede gerçekleştirilecek.
50 bin taraftar: Tüm prosedürlerin tamamlanmasının ardından ise Radamel Falcao'nun Türk Telekom Stadı'nda 50 bin taraftarın önünde kendisini sarı-kırmızılı kulübe bağlayacak olan sözleşmeye imza atması bekleniyor.