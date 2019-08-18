Monaco'da kadrodan son anda çıkarıldı Falcao imza atmaya hazırlanıyor

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Kolombiyalı futbolcu için önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'na hafta içinde açıklama yapacak. Ardından Falcao, en geç Çarşamba günü kendisi ve ailesini taşıyacak olan 12 kişilik özel jetle Yeşilköy Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.