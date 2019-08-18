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Çavuşoğlu Kılıçdaroğlu'nu Ti'ye aldı: Yunan gemisi sanıyor herhalde

Çavuşoğlu Kılıçdaroğlu'nu Ti'ye aldı: Yunan gemisi sanıyor herhalde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz açıklamasına ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu Doğu Akdeniz'de bizim ve KKTC'nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, partisinin il başkanları toplantısında "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var, doğal gaz yatakları var. ABD, Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye" açıklamasına yanıt verdi.

"Yunan gemisi sanıyor herhalde"

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini içeren görüntüsünü de paylaşan Çavuşoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Sayın Kılıçdaroğlu Doğu Akdeniz'de bizim ve KKTC'nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde. 4. gemimiz Oruç Reis de yolda. Milli davamız Kıbrıs konusunda bile yeterince bilgilendirilmeyen Sayın Genel Başkan'a bu konuda bilgi vermeye hazırız.

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