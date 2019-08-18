Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan adli yıl açılış töreni açıklaması

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, adli yıl açılış töreni ile ilgili eleştirilere, "Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil. Adli yıl açılışının çok önemli bir diyalog zemini olduğunu biliyoruz" diyerek yanıt verdi.

"Türkiyenin normalleşmesi sürecinde Yargıtay Başkanlığımız önemli bir adım attı, bize elini uzattı. Biz de elimizi uzattık." ifadelerini kullandı.

"Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil"

TBB Başkanı Feyzioğlu açıklamasına şöyle devam etti: Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil. Adli yıl açılışının çok önemli bir diyalog zemini olduğunu biliyoruz.

Yargı reform paketi

Yargı reform paketi hakkında konuşan Metin Feyzioğlu, "Değerli bir çalışmadır, inşallah ekimde yasalaşacak, Türkiye'nin önünü açacaktır" dedi.