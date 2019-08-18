İran alıkonulan tanker için donanma filosu göndermeye hazırlanıyor

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi, ABD'de bir mahkemenin el koyma kararı aldığı petrol tankeri 'Adrian Derya' için Cebelitarık Boğazı'na donanma filosu gönderebileceklerini duyurdu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in haberine göre, Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi, Denizciler Günü münasebetiyle düzenlenen törende, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi tarafından serbest bırakılmasına hükmedilen petrol tankerine İran donanmasının eşlik edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Hanzadi, "Adrian Derya'ya eskortluk yapmak için Cebelitarık'a donanma filosu gönderme kararı almadık ancak hükümet bizden böyle bir talepte bulunursa Deniz Kuvvetleri o bölgeye filo gönderme hazırlığına sahiptir" dedi.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı 'Grace 1' adlı İran tankerini alıkoymuştu. ABD, tankerin serbest bırakılmasının engellenmesi konusunda başvuruda bulunmuş fakat Cebelitarık hükümeti tankerinin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Kararın ardından ABD'deki Columbia Bölge Mahkemesi, İran tankerine el koyma kararı çıkarmıştı.

İran, 'Grace 1' adlı tankere serbest bırakıldıktan sonra kendi bayrağını çekmiş ve adını 'Adrian Derya' olarak değiştirmişti.

Halen Cebelitarık kara sularında bekleyen tankerin İran'a doğru hareket etmesi bekleniyordu.

İran tankeri Cebelitarık'tan ayrılabilir

İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad, Cebelitarık'ın serbest bırakma kararı aldığı İran tankerinin denize açılmasının beklendiğini bildirdi.

Büyükelçi Baeidinejad, Twitter'dan, Cebelitarık'ın 4 Temmuz'da alıkoyduğu, geçen hafta ise serbest bırakma kararı verdiği 'Grace 1' adlı tankerin denize açılmasının beklendiğini duyurdu.

Personelin gemiye biniş işleminin sürdüğünü belirten Baeidinejad, "Farklı güzergahlardan gelen iki mühendis ekibinin ulaşmasıyla geminin hareket etmesi bekleniyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan İngiliz Sky News televizyonunun haberine göre tankerin adı 'Adrian Darya 1' olarak değiştirildi.

Cebelitarık hükümetinden yapılan açıklamada da ABD'nin, terör listesine aldığı İran Devrim Muhafızları ile ilişkili olduğu gerekçesiyle tankere el koyma talebinin geri çevrildiği bildirildi.

Açıklamada, AB'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ABD'ninkinden daha dar kapsamlı olduğu hatırlatılarak bu ülkenin tankerle ilgili talebinin kabul edilmediği kaydedildi.

Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almıştı.