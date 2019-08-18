İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaza: 11 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesi Mescitli Köprüsü'nde iki otomobil çarpıştı. Kazada 2'si ağır 11 kişi yaralanırken, otomobil sürücüleri Ali Dana ve Uğur Danacı'nın durumlarının ağır olduğu belirtildi.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Dana yönetimindeki 45 KA 5462 plakalı otomobil, Ödemiş Mescitli Köprüsü'nde, karşı yönden gelen Uğur Danacı'nın kullandığı 35 AEG 593 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Ali Dana, Halil Dana, Barış Dana, Ahmet Dana ve Yunus Dana, diğer araçtaki Uğur Danacı, İbrahim Danacı, Hakan Danacı, Ayşegül Danacı, Müzeyyen Danacı ile 1 yaşındaki Efe Danacı yaralandı. Yaralılar Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ali Dana ve Halil Dana'nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle köprü bir süre araç trafiğine kapatıldı.