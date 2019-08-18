İstanbul Eminönü esnafının Ekrem İmamoğlu'na tepkisi

İSTANBUL Eminönü Alt Geçit Çarşısı'nda incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, beklemediği sözlerle karşı karşıya kaldı.

İSTANBUL'u etkisi altına alan yağışlar, birçok ilçede büyük hasarlara neden oldu. Yağışlardan en çok etkilenen yerlerden biri de Eminönü Alt Geçit Çarşısı'ydı. Su baskınları nedeniyle esnaf, büyük bir maddi zararla karşı karşıya kaldı.

İstanbul aşırı yağışlarla mücadele ederken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bodrum'da tatildeydi. İstanbul'a dönen İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulunurken esnafın tepkisiyle karşılaştı. Beklemediği tepki nedeniyle şaşkına dönen Ekrem İmamoğlu, esnafı sakinleştirmeye çalıştı.

"Neredesiniz Başkanım?"

Yaşadığı hasar nedeniyle üzüntülü olan esnaf, "Başkanım biz niye kimseye ulaşamadık? Nerdesiniz Başkanım? Bizi yalnız bırakmayın" ifadelerini kullandı.

Kısa sürede 2 kez tatile çıktı

Kısa süre önce İBB Başkanlığı görevine seçilen Ekrem İmamoğlu, ikinci kez tatile çıkmıştı. İmamoğlu'nun ikinci Bodrum tatili, İstanbulluların tepkisine neden olmuştu.