İngiliz hükümetinin anlaşmasız Brexit senaryosu basına sızdı

Sunday Times gazetesi, İngiliz hükümetinin son bir ay içinde hazırladığı anlaşmasız Brexit senaryosuna göre, ülke petrol, gıda ve ilaç kriziyle karşı karşıya kalacak.

Sunday Times gazetesi, İngiliz hükümetinin son bir ay içinde hazırladığı anlaşmasız Brexit senaryosunu yayımladı.

Gazeteye sızdırılan "Sarı Çekiç Operasyonu" başlıklı dosyada, anlaşmasız Brexit’in ardından ülkenin karşılaşacağı krizler sıralanıyor.

Dosyaya göre anlaşmasız Brexit’in ardından İngiltere’yi bekleyen 'kaos senaryosu'nda şunlar yer alıyor:

"İngiltere’nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır oluşturulacak. Bu bölgede protesto eylemlerini tetikleyecek ve İngiltere, özerk yönetimi olan bölgeye 'doğrudan müdahale'ye mecbur kalacak.

"Ülkeye petrol girişi aksayacak"

AB sınırlarında yaşanacak gümrük gecikmeleri ülkeye petrol girişini aksatacak. Bundan başta Londra olmak üzere ülkenin güneydoğusu olumsuz etkilenecek. Fransa üzerinden İngiltere’ye gelen kamyonların yüzde 85’i gümrüğe takılacak, 2 günü aşan gümrük gecikmeleri yaşanacak. Limanlarda gümrük işlemlerinde önemli gecikmeler yaşanacak.

"Seferlerde rötarlar yaşanacak"

AB havalimanlarında, İngiltere ile AB arasındaki tren seferlerinde, kara yolu geçişinde ve taraflar arasında feribot seferlerinden rötarlar yaşanacak.

"İlaç tedarikinde uzun gecikmeler oluşacak"

İngiltere’ye giren ilaçların 4’te 3’nün AB üzerinden gelmesi nedeniyle ilaç tedarikinde uzun gecikmeler oluşacak. Bazı ilaçlar için stoklama yoluna gidilebilse bile, kısa ömürlü ilaçlarda sıkıntı yaşanmasının önüne geçilemeyecek. İlaç tedarikindeki aksamalar ülkedeki hayvancılığı da etkileyecek. Anlaşmasız Brexit, baş gösterebilecek salgın hastalıklarla mücadeleyi de zorlaştıracak.

"Taze gıda tedariki olumsuz etkilenecek"

Taze gıda tedarikinde yaşanacak sıkıntılar fiyat artışlarını beraberinde getirecek, bu da toplumun yoksul kesimini olumsuz etkileyecek. Brexit tarihinin sonbahara gelmesi de ülkenin kendi üretim sezonunun sona ermiş olması nedeniyle taze gıda tedarikini olumsuz etkileyecek.

"Küçük ve orta boy işletmeler daha fazla etkilenecek"

Büyük şirketler anlaşmasız Brexit planlamasını yapmış olsa da küçük ve orta boy işletmelerin hazırlık düzeyi düşük olduğundan, bu senaryodan en fazla onlar olumsuz etkilenecek.

İngiltere çapında protesto gösterileri

İngiltere çapında yaşanabilecek protesto gösterileri ülkenin polis gücünün önemli bir kısmının bu olaylara sevk edilmesine yol açacak."