Mardin Diyarbakır ve Van büyükşehir belediye başkanları görevden alındı

TÜRKİYE güne İçişleri Bakanlığı'ndan gelen son dakika haberi ile başladı. İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı görevinden aldı.

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı.

Yerlerine atanan isimler

Diyarbakır'a Adnan Selçuk Mızraklı'nın yeirne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin'e Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van'a Bedia Özgökçe Ertan'ın yerine Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak atandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarına yöneltilen suçlamalara ilişkin şu bilgiler yer aldı:

Diyarbakır

1- "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçundan Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesince 2017/129 Esas sayılı kovuşturma,

2- '"Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018/7592 sayılı soruşturma,

3-'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/30425 sayılı soruşturma,

4-"Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/111869 sayılı soruşturma,

5-"Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/106124 sayılı soruşturma,

6-"Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/111864 sayılı soruşturma,

7-"Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/111876 sayılı soruşturma,

8-"Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/111845 sayılı soruşturma,

9-"Terör Örgütü Propagandası Yapma, Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/28838 sayılı soruşturma yürütülen Adnan Selçuk Mızraklı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur.

Mardin

1-"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Görevi Kötüye Kullanma, Terör Örgütü Kurma ve Yönetme" suçlarından tutuklu yargılanırken yaşının ilerlemiş olması ve sağlık sebebiyle adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılandığı Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/279 sayılı dosyada kovuşturma,

2-Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesince 2018/229 sayılı dosyasında "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan kovuşturma,

3-Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018/2770 sayılı dosyasında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan soruşturma,

4-Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018/11686 sayılı dosyasında "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan soruşturma,

5-Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/300 sayılı dosyasında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Silahlı Terör Örgütüne İsteyerek Yardım Etmek" suçlarından soruşturma,

6-Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/1642 sayılı dosyasında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme" suçlarından soruşturma yürütülen Ahmet Türk Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur.

Van

1-"Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince 2016/557 Esas sayılı kovuşturma,

2-Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçlarından Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 2016/9837 sayılı soruşturma

3-"Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 2016/15596 sayılı soruşturma,

4-"Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/6711 sayılı soruşturma,

5-"Suçu ve Suçluyu Övme, Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/11570 sayılı soruşturma,

6-"Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/11571 sayılı soruşturma,

7-"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/109905 sayılı soruşturma yürütülen Bedia Özgökçe Ertan Van Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur.