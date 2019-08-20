HDP'li Diyarbakır Van ve Mardin belediye başkanları bu yüzden görevden alındı! İşte kanıtlar
İçişleri Bakanlığı kararıyla Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmalarına neden olan kanıtlar ortaya çıktı. İşte Adnan Selçuk Mızraklı, Ahmet Türk ve Bedia Özgökçe Ertan'ın olay kareleri...
Türkiye güne HDP'li belediyelere operasyon haberiyle uyandı. İçişleri Bakanlığı 3 büyükşehir belediye başkanını görevden alması sonrası neden alındıklarına dair soru gündemdeki yerini aldı. İşte bu soruya tek tek görsellerle yanıt verildi.
131
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı görevinden aldı.
231
Öte yandan, Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Yaman, Van'a Van Valisi Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
331
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Adnan Selçuk Mızraklı yüzde 63, Ahmet Türk yüzde 56, Bedia Özgökçe Ertan da yüzde 54 or oranıyla seçilmişlerdi.
431