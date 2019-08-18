Bakan Pakdemirli'den İstanbul açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul'da bir kişinin ölümüne neden olan yağışlarla ilgili konuştu. Pakdemirli, Meteoroloji'nin hafta başından itibaren yağışlar konusunda gerekli açıklamaya yaptığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul'daki yağışlarla ilgili konuştu. Meteoroloji'nin hafta başından beri açıklama yaptığını söyleyen Pakdemirli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin de "Neredeyse hafta başından beri meteorolojik koşulların İstanbul'da aleyhte ve yağışla ilgili gelişebileceğine dair her türlü açıklamamız olmasına rağmen Meteoroloji geç açıkladı diyorlar. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yöneticilerin işlerinin başında olması gerekir. Eğer yöneticisiysen geleceksin işin başına geçeceksin. Vatandaş bunu bekliyor. Can kaybı da olabilir ama vatandaş yöneticilerini başında istiyor." diye konuştu.

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