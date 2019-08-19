Radamel Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
Geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı yetkililerle görüşmesinin ardından Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
Galatasaray'da uzun süredir yolu gözlenen Radamel Falcao'nun transferi için artık sona yaklaşıldı. Galatasaray, Kolombiyalı oyuncu için 20 Ağustos Salı günü borsaya bildirim yapacak.
19
KAP'a yapılacak ilk bildirimin ardından tecrübeli oyuncu Monte Carlo'dan İstanbul'a doğru yola çıkacak ve 21 Ağustos Çarşamba günü yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacak.
29
33 yaşındaki oyuncunun kalacağı otelin hazırlandığı ve 9 numaralı Radamel Falcao formalarının da satışa hazır olarak üretildiği de kaydedildi.
39
Tüm prosedürlerin tamamlanmasının ardından ise Radamel Falcao'nun Türk Telekom Stadı'nda 50 bin taraftarın önüne çıkacak.
49