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HDP'li 3 belediyeye kayyum! CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki gecikmedi

HDP'li 3 belediyeye kayyum! CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki gecikmedi

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasına ilişkin 'Halkın anayasal tercihlerine yapılmış bir darbedir' dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın görevden alınmasına tepki gösterdi.

"Darbe sadece tankla, tüfekle yapılmaz" diyen Tanrıkulu, "Halkın anayasal tercihlerine yapılmış bir darbedir" değerlendirmesinde bulundu.

Konuya ilişkin olarak MST TV'de açıklamalarda bulunan Tanrıkulu şunları kaydetti:

"Tek söyleyecek bir cümle var; halkın seçimle oluşmuş siyasal tercihi üzerinde yapılmış bir darbedir bu. Darbe sadece tankla tüfekle yapılmaz. Bu da halkın anayasal tercihlerine yapılmış bir darbedir. Hiçbir biçimde yasal olması hukuki olduğu anlamını taşımaz. Tamamen hukuka ve Anayasa’ya aykırıdır. Türkiye’deki bütün teamüller de Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yerle bir edilmiştir. Henüz daha seçilmişlerin dördüncü ayında haklarında 3-4 sayfa basın açıklamasıyla görevden uzaklaştırılmaları, kayyum atamaları demokrasi ile Türkiye’yi idare etmeyeceklerini de çok açık bir biçimde deklare etmişlerdir."

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