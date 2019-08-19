Sinan Özer'in eşi Burcu Kartal kaç yaşında yaş farkı kaç?

Sevilen şarkıcı Sinan Özen'in özel hayatı ve evliliği hayranları tarafından merak konusu oldu. Aslen Rizeli olan şarkıcı Almanya'da verdiği bir konserde hayranına aşık olmuş ve evlenmişti. Peki 55 yaşındaki Sinan Özen'in eşi Burcu Kartal kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor? İşte Sinan Özen hakkında merak edilenler...

Sesi ve farklı yorumu ile dikkat çeken sevilen şarkıcı Sinan Özen özel hayatı ile merak konusu oldu. Uzun süredir gözlerden uzak kalan şarkıcı evlilik sonrası müzik hayatına da kısa süre ara verdi. Peki hayranı ile evlenen 55 yaşındaki Sinan Özen'in eşi Burcu Kartal kimdir, ne iş yapıyor ve Sinan Özen'in eşi kaç yaşında?

Sinan Özen 2016 yılında hayranı olan 26 yaşındaki Burcu Kartal ile dünya evine girmiş ve bu evlilik çok konuşulmuştu. Almanya'da konser veren ve hayranı olduğunu söyleyen Burcu Kartal'a aşık olan Sinan Özen ona evlilik teklif etmiş ve kısa süre sonra evlenmişlerdi.

ALMANYA KONSERİNDE TANIŞMIŞLARDI: 90'lı yıllarda fantezi müzikte büyük başarılar yakalayan Sinan Özen, Almanya'daki bir konserinde tanıştığı 26 yaşındaki eczacı Burcu Kartal ile 2016 yılında İstanbul'da düzenlenen nikâh töreni ile hayatını birleştirmişti.

Sinan Özen, 1 Mart 1964 yılında Rize, Çayeli'de dünyaya geldi. Babasının işi dolasıyla çocukluğunun bir kısmı İzmit'de geçti. Ailesiyle birlite İstanbul'a yerleşen Sinan Özen, ilk ve ortaokulu burada bitirdi. Ardından lise eğitimi için Rize Endüstri Meslek Lisesi Torna Tasviye bölümüne devam etti.

Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a dönerek mesleği ile ilgili iş girişimlerinde bulundu. Ancak lise döneminden başlayan müzik sevgisi onu başka yönlere kaydırdı. 1981 yılında bir gazetenin açmış olduğu ses yarışmasına katıldı. Ancak yarışmayı kazanmasına rağmen istediği fırsatlar önüne gelmedi. Daha sonra bir arkadaşı vasıtasıyla tanışmış olduğu Süheyla Altmışdört'ten nota ve solfej dersleri almaya başladı. Ardından Udi İrfan Özbakır'dan ud ve nota dersleri aldı. Hocalarının desteği ile 1982 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı'na girdi.

Profesyonel müzik yaşamına 1989 yılında "Rüyalarım Olmasa" adlı albümle girdi. Okey Plakçılık ile anlaşan albüm çıkardı. Bu albümlerde onu üne kavuşturacak "Öpsene Beni", "Ölürüm Yoluna", "Sigaramın Dumanı Sen" ve "Evlere Şenlik" gibi parçalarla kısa zamanda müzik dünyasında kendine yer edindi. 1998 yılında Akbak Plakçılık'a geçtikten sonra burada "Tek Başına", "Serseri Gönlüm", "Gitsem Uzaklara" ve "Islak Islak" albümlerini çıkarttı.

Sanatçının en son 2007 yılında Sinan Plakçılıktan "Ödün Vermem" adlı albümü müzik marketlerdeki yerini aldı.