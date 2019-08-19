Göreve getirilen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den ilk açıklama geldi

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirilen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Herkesi kucaklamaya çalışacağız. Van halkının hizmetinde olacağız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, "Son yıllarda teröre karşı yürütülen kararlı mücadele sonucunda büyük bir acziyete düşen PKK/KCK terör örgütü ve uzantıları; bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin imkânlarını illegal amaçlar için kullanmışlardır" deyip Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı görevinden aldı.

Diyarbakır ve Mardin belediye başkanları da görevden alındı

Öte yandan Ertan ile birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'te görevinden alınan isimler oldu.

"Belediye tamamiyle mevzuat çerçevesinde yönetilecek"

Ertan'ın yerine getirilen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez yaptığı açıklamada, "Belediye tamamiyle mevzuat çerçevesinde yönetilecek. Herkesi kucaklamaya çalışacağız. Van halkının hizmetinde olacağız" diye konuştu.