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Göreve getirilen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den ilk açıklama geldi

Göreve getirilen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den ilk açıklama geldi

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirilen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Herkesi kucaklamaya çalışacağız. Van halkının hizmetinde olacağız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, "Son yıllarda teröre karşı yürütülen kararlı mücadele sonucunda büyük bir acziyete düşen PKK/KCK terör örgütü ve uzantıları; bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin imkânlarını illegal amaçlar için kullanmışlardır" deyip Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı görevinden aldı.

Diyarbakır ve Mardin belediye başkanları da görevden alındı

Öte yandan Ertan ile birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'te görevinden alınan isimler oldu. 

"Belediye tamamiyle mevzuat çerçevesinde yönetilecek"

Ertan'ın yerine getirilen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez yaptığı açıklamada, "Belediye tamamiyle mevzuat çerçevesinde yönetilecek. Herkesi kucaklamaya çalışacağız. Van halkının hizmetinde olacağız" diye konuştu.

Mehmet Emin bilmez kimdir?

01.02.1966 tarihinde Bingöl ili, Solhan ilçesi, Mutluca köyünde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde, orta öğrenimini Bingöl İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Üniversiteyi Ankara Hukuk Fakültesinde okudu. 1989 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra Ankara Barosu bünyesinde avukatlık stajını yaptı. 24.12.1990 tarihinde Elazığ kaymakam adaylığına atandı.

1 yılı İngiltere'de olmak üzere 3,5 yıl süren kaymakamlık stajından sonra, sırasıyla kaymakam olarak Rize-İkizdere, Elazığ-Ağın, Van-Muradiye ve Konya-Sarayönü ilçelerinde çalıştı. 2005 yılında Ankara ve Edirne'de 8 aylık kısa dönem askerlik yaptı. 01.09.2009 tarihinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bünyesinde daire başkanı olarak atandı. İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanı olarak üç yıl çalıştıktan sonra 15.04.2011 tarihinde aynı kurumda Genel Müdür Yardımcılığına atandı. 10.09.2016 – 21.6.2017 tarihleri arasında Mahalli İdareler Genel Müdürü Vekilliği yaptı. 13.06.2017 tarihli ve 2017/10458 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Ardahan Valisi olarak atandı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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