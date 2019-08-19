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İran’dan Türkiye’yi kızdıracak güvenli bölge açıklaması

İran’dan Türkiye’yi kızdıracak güvenli bölge açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı, "ABD ve Türkiye'nin Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenli bölge oluşturmak için gerçekleştirdiği faaliyetleri "kışkırtıcı ve endişe verici" olarak tanımladı.

Reuters’ın İran’ın yarı resmi Fars haber ajansından aktardığına göre; güvenli bölgenin Suriye'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saldırı olduğunu savunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, “ABD’nin planının kışkırtıcı ve endişe verici olduğunu” söyledi.

'Bölgede gerginliğe neden olacak'

Musevi, “ABD’nin bu yöndeki benzer adımları Suriye’deki istikrarsızlığı artırmaktadır. Suriye’nin içişlerine müdahale anlamı taşıyan bu plan aynı zamanda bölgede gerginliğe neden olacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye ABD ile mutabakata varmıştı

Ankara ve Washington arasında 5-7 Ağustos tarihlerinde düzenlenen toplantılarda güvenli gölge tesisinin koordine ve yönetimi için mutabakata varılmıştı.

Türk ve ABD’li askeri yetkililer, güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konusunda da anlaşmaya varmıştı.

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