İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten sert açıklama

İçişleri Bakanlığı kararıyla ikinci kez görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, "Yaşananlar kanunsuzluk ve hukuksuzluktan başka bir şey değildir" diye konuştu.

31 Mart yerel seçimlerinde HDP'den yüzde 56’lık bir oy oranıyla seçilen Ahmet Türk, yeniden kayyum atanmasına tepki göstererek yaşananları akıl ve mantık ile izah edemeyeceklerini söyledi.

"Halkın iradesini tanımıyorlar ve buna da demokrasi diyorlar"

"Bunu izah etmek için mantık, akıl yetmiyor" diyen Türk, "Hukukun olmadığı, haksızlığın tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Halkın iradesini tanımıyorlar ve buna da demokrasi diyorlar. Her şey açık bir şekilde ortada duruyor” dedi.

Vali Mustafa Yaman’ın yeniden atandığını da hatırlatan Türk, ülkedeki siyasetin anti demokratik olduğunun kanıtı olduğunu belirtti.

"Kanunsuzluk ve hukuksuzluk"

"Siyasetin nasıl yürütüldüğü açık bir şekilde ortada” diye konuşan Türk, “Yaşananlar kanunsuzluk ve hukuksuzluktan başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.