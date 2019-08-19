HABER /  POLİTİKA
ADV Her yaz yeni bir tatil, yeni bir hikaye...

İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten sert açıklama

İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten sert açıklama

İçişleri Bakanlığı kararıyla ikinci kez görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, "Yaşananlar kanunsuzluk ve hukuksuzluktan başka bir şey değildir" diye konuştu.

31 Mart yerel seçimlerinde HDP'den yüzde 56’lık bir oy oranıyla seçilen Ahmet Türk, yeniden kayyum atanmasına tepki göstererek yaşananları akıl ve mantık ile izah edemeyeceklerini söyledi.

"Halkın iradesini tanımıyorlar ve buna da demokrasi diyorlar"

"Bunu izah etmek için mantık, akıl yetmiyor" diyen Türk, "Hukukun olmadığı, haksızlığın tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Halkın iradesini tanımıyorlar ve buna da demokrasi diyorlar. Her şey açık bir şekilde ortada duruyor” dedi.

Vali Mustafa Yaman’ın yeniden atandığını da hatırlatan Türk, ülkedeki siyasetin anti demokratik olduğunun kanıtı olduğunu belirtti.

"Kanunsuzluk ve hukuksuzluk"

"Siyasetin nasıl yürütüldüğü açık bir şekilde ortada” diye konuşan Türk, “Yaşananlar kanunsuzluk ve hukuksuzluktan başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

3 belediye başkanı görevden alındı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alındı.

31 Mart yerel seçimlerinde
Adnan Selçuk Mızraklı yüzde 63
Ahmet Türk yüzde 56
Bedia Özgökçe Ertan yüzde 54 oy almıştı. 

Mardin Valisi Mustafa Yaman ikinci kez İçişleri Bakanlığı kararıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.

İlgili Haberler
Ahmet Türk kimdir aslen nereli neden görevden alındı haberi İçişleri duyurdu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Diyarbakır - Van - Mardin belediye başkanları bu yüzden görevden alındı işte kanıtlar
Foto Galeri Diyarbakır - Van - Mardin belediye başkanları bu yüzden görevden alındı işte kanıtlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu
Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu
Diyarbakır Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde operasyon 418 kişiye gözaltı
Diyarbakır Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde operasyon 418 kişiye gözaltı
PTT Kargomat milyonların işini kolaylaştırmaya devam ediyor
PTT Kargomat milyonların işini kolaylaştırmaya devam ediyor
HDP'li 3 büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasına CHP'den ilk tepki!
HDP'li 3 büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasına CHP'den ilk tepki!
Mardin Diyarbakır ve Van büyükşehir belediye başkanları görevden alındı
Mardin Diyarbakır ve Van büyükşehir belediye başkanları görevden alındı
Dikkatsiz sürücü 14 kişiyi öldürüyordu!
Dikkatsiz sürücü 14 kişiyi öldürüyordu!
ÖNCEKİ HABERLER
Burcu Kartal kaç yaşında Sinan Özen'in eşi ne iş yapıyor?
Burcu Kartal kaç yaşında Sinan Özen'in eşi ne iş yapıyor?
Uşak'ta trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
Uşak'ta trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
Bedia Özgökçe Ertan aslen nereli neden görevden alındı eşi kimdir?
Bedia Özgökçe Ertan aslen nereli neden görevden alındı eşi kimdir?
Rusya'da dehşet! Balta ile ailesini katletti
Rusya'da dehşet! Balta ile ailesini katletti
Ahmet Türk kimdir aslen nereli neden görevden alındı haberi İçişleri duyurdu
Ahmet Türk kimdir aslen nereli neden görevden alındı haberi İçişleri duyurdu
Sinan Özen aslen nereli kaç yaşında Sinan Özen'in eşi kimdir?
Sinan Özen aslen nereli kaç yaşında Sinan Özen'in eşi kimdir?
Yorumlar 27 yorum