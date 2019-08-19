Bedia Özgökçe Ertan aslen nereli neden görevden alındı eşi kimdir?

Bedia Özgökçe Ertan kimdir, aslen nereli, eşi kimdir ve Bedia Özgökçe Ertan neden görevden alındı soruları merak konusu oldu. Silahlı terör örgütü kurma veya yönetmek' suçlarından dolayı Bedia Özgökçe Ertan Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alındı. Peki kimdir Bedia Özgökçe Ertan işte merak edilenleri...

VAN Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Bedia Özgökçe Ertan kimdir, aslen nereli ve neden görevden alındı soruları günün konusu oldu. Bedia Özgökçe Ertan İçişleri Bakanlığı tarafından Silahlı terör örgütü kurma veya yönetmek' suçlarından dolayı görevinden alındı. Evli olan ve 3 çouğu olan Bedia Özgökçe Ertan hakkında merak edilenler haberimizde...

Bedia Özgökçe Ertan, 1975 yılında Van'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Ertan, İnsan Hakları Derneği Van Şubesinin kurucularından biridir ve yönetim kademelerinden görev almıştır.

Ayrımcılıkla mücadele ile ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası eğitimde yer alan Ertan, İnsan Hakları Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ayrıca Ertan baroda, ayrımcılıkla mücadele, mülteci hukuku ve işkencenin önlenmesi alanlarında da çalıştı.



2004 yerel seçimlerinde Demokratik Halk Partisi listesinden seçilerek Van'ın ilk kadın İl Genel Meclisi Üyesi oldu.

Bedia Özgökçe Ertan, 26. ve 27.Dönem Van Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu, NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliğinde bulundu.

İyi düzeyde İngilizce ve Kürtçe bilen Ertan, evli ve 3 çocuk annesidir.