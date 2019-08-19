HABER /  GÜNCEL
ADV Her yaz yeni bir tatil, yeni bir hikaye...

Bedia Özgökçe Ertan aslen nereli neden görevden alındı eşi kimdir?

Bedia Özgökçe Ertan aslen nereli neden görevden alındı eşi kimdir?

Bedia Özgökçe Ertan kimdir, aslen nereli, eşi kimdir ve Bedia Özgökçe Ertan neden görevden alındı soruları merak konusu oldu. Silahlı terör örgütü kurma veya yönetmek' suçlarından dolayı Bedia Özgökçe Ertan Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alındı. Peki kimdir Bedia Özgökçe Ertan işte merak edilenleri...

VAN Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Bedia Özgökçe Ertan kimdir, aslen nereli ve neden görevden alındı soruları günün konusu oldu. Bedia Özgökçe Ertan İçişleri Bakanlığı tarafından Silahlı terör örgütü kurma veya yönetmek' suçlarından dolayı görevinden alındı. Evli olan  ve 3 çouğu olan Bedia Özgökçe Ertan hakkında merak edilenler haberimizde...

Bedia Özgökçe Ertan, 1975 yılında Van'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Ertan, İnsan Hakları Derneği Van Şubesinin kurucularından biridir ve yönetim kademelerinden görev almıştır.

Ayrımcılıkla mücadele ile ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası eğitimde yer alan Ertan, İnsan Hakları Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ayrıca Ertan baroda, ayrımcılıkla mücadele, mülteci hukuku ve işkencenin önlenmesi alanlarında da çalıştı.


2004 yerel seçimlerinde Demokratik Halk Partisi listesinden seçilerek Van'ın ilk kadın İl Genel Meclisi Üyesi oldu.

Bedia Özgökçe Ertan, 26. ve 27.Dönem Van Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu, NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliğinde bulundu.

İyi düzeyde İngilizce ve Kürtçe bilen Ertan, evli ve 3 çocuk annesidir.

SON DAKİKA HABERLERİ
Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu
Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu
Diyarbakır Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde operasyon 418 kişiye gözaltı
Diyarbakır Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde operasyon 418 kişiye gözaltı
PTT Kargomat milyonların işini kolaylaştırmaya devam ediyor
PTT Kargomat milyonların işini kolaylaştırmaya devam ediyor
HDP'li 3 büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasına CHP'den ilk tepki!
HDP'li 3 büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasına CHP'den ilk tepki!
Mardin Diyarbakır ve Van büyükşehir belediye başkanları görevden alındı
Mardin Diyarbakır ve Van büyükşehir belediye başkanları görevden alındı
Dikkatsiz sürücü 14 kişiyi öldürüyordu!
Dikkatsiz sürücü 14 kişiyi öldürüyordu!
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'da dehşet! Balta ile ailesini katletti
Rusya'da dehşet! Balta ile ailesini katletti
Ahmet Türk kimdir aslen nereli neden görevden alındı haberi İçişleri duyurdu
Ahmet Türk kimdir aslen nereli neden görevden alındı haberi İçişleri duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun mesaisi başlıyor Programında neler var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun mesaisi başlıyor Programında neler var?
Adnan Selçuk Mızraklı kimdir aslen nereli eşi ve 3 çocuğu kimdir?
Adnan Selçuk Mızraklı kimdir aslen nereli eşi ve 3 çocuğu kimdir?
Ağrı’da silahlı saldırıya uğrayan korucu şehit oldu
Ağrı’da silahlı saldırıya uğrayan korucu şehit oldu
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi hangi güne denk geliyor?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi hangi güne denk geliyor?
Yorumlar