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Ahmet Türk kimdir aslen nereli neden görevden alındı haberi İçişleri duyurdu

Ahmet Türk kimdir aslen nereli neden görevden alındı haberi İçişleri duyurdu

Ahmet Türk kimdir, aslen nereli, eşi kimdir ve Ahmet Türk neden görevden alındı soruları merak konusu oldu. Silahlı terör örgütü kurma veya yönetmek' suçlarından dolayı Ahmet Türk Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alındı. Peki kimdir Ahmet Türk işte merak edilenleri...

MARDİN Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk kimdir, aslen nereli ve neden görevden alındı soruları günün konusu oldu. Ahmet Türk İçişleri Bakanlığı tarafından Silahlı terör örgütü kurma veya yönetmek' suçlarından dolayı görevinden alındı. 

AHMET TÜRK KİMDİR: Ahmet Türk,02.07.1942 tarihinde Mardin'de doğdu. Lise mezunu olan Türk, Güneydoğu'nun aşiretlerinden Kanco ailesindendir. 

1973'te Demokratik Parti'den Mardin Milletvekili olarak seçilen Türk, daha sonra buradan istifa ederek CHP'ye katıldı ve 1980 yılına kadar siyasi hayatına burada devam etti. 

1987 yılında SHP'ye katılan Türk, 1989 yılında Paris'te düzenlenen Kürt konferansına katıldığı gerekçesiyle SHP'den ihraç edildi. 

Ahmet Türk, 2009 yılında kapatılan DTP'nin kurucularından olmuştur. Aysel Tuğluk ile birlikte ilk kez eş başkanlık sisteminin uygulayıcısı olmuştur. 

2007 Genel Seçimlerinde Bağımsız Mardin Milletvekili olarak meclise giren Türk, kurucusu olduğu DTP 2009 yılında kapatılınca milletvekilliği düştü. 2014 yılında BDP'nin desteği ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 


Ahmet Türk hakkında Ocak 2016 tarihinde ‘silahlı terör örgütüne üye olmak', ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak' ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına 'muhalefet' gerekçesiyle yedi seneden on sekiz seneye kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

17 Kasım 2016'da İçişleri Bakanlığı tarafından vazifesinden alınan Türk, 21 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alındı. Ahmet Türk, 24 Kasım 2016 tarihinde savcılık sorgusu ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı ve burada tutuklanarak İstanbul Silivri Cezaevi'ne gönderildi. 

Ahmet Türk, 3 Şubat 2017'de sağlık sorunları sebebiyle adli kontrol şartıyla tahliye edildi. 

Ahmet Türk, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı oldu

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