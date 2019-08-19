Uşak'ta trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

UŞAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda meydana geldi. 38 yaşındaki Hasan Kayan, yönetimindeki 33 EFA 65 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 27 yaşındaki Murat Hartan ve 22 yaşındaki Ahmet Gezer'in olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi.

Ağır yaralanan sürücü Hasan Kayan ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.