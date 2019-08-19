Görevden alınan belediye başkanları isim isim tam liste-2019

İçişlerinden gelen son habere göre 3 büyük ilde belediye başkanları görevden alındı. Diyarbakır, Van ve mardin Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alındı. Görevden alınma gerekçe olarak da terör örgütüne yardım etmek gösterildi. Peki görevden alınan Ahmet Türk, Bedia Özgökçe Ertan, Adnan Selçuk Mızraklı kimdir, yerlerine kimler geldi?

Görevden alınan belediye başkanları kim, neden görevden alındılar ve yerlerine kimler geldi araştırmaması günün erken saatlerinde başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından bugün Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alındığı duyurdu. Peki , Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan neden görevden alındı, yerlerine kim geldi.

Sabah saat 06.00'da çok sayıda polis ekibi Van Büyükşehir Belediyesi’ne geldi. Belediye binasını çembere alınırken, bazı polislerin de içeri girdiği görüldü.

Van, Mardin ve Diyarbakır belediye başkanları

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı görevinden aldı.

Yerlerine atanan isimler

Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama ise şu şekilde:

-Son yıllarda teröre karşı yürütülen kararlı mücadele sonucunda büyük bir acziyete düşen PKK/KCK terör örgütü ve uzantıları; bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin imkânlarını illegal amaçlar için kullanmışlardır.

-Anayasa ve kanunlarda görev ve sorumlulukları tanımlanan, Devletin bütünsel organizasyonunun bir parçası ve temel görevi vatandaşların mahalli ve müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak olan bazı belediyeleri terör faaliyetlerinin desteklenmesi için militan kaynağı, mali kaynak ve araç-gerecin temin edildiği lojistik merkezlere dönüştürmeye çalışmışlardır. Hatta bu belediyeleri ülkemizin diğer bölgelerinden ayrı bir yönetim modelinin parçası haline getirmeye çalışarak Anayasamızın 3. maddesinde açıkça tanımlanan, ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden bir araç olarak kullanmışlardır.

-Bu durumun adli ve idari soruşturmalar ile tespit edilmesi sonucu; Bakanlığımızca terör örgütleri ile iltisak-irtibatı olan, terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunan belediye başkanları Anayasanın 127 nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddesine istinaden görevden uzaklaştırılmış, yerlerine Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca belediye başkan vekilleri görevlendirilmiştir.

-Bu süreç ile beraber Devletin tüm birimlerinin yoğun mücadelesi sonucunda; terör örgütlerine katılım son 30 yılın en alt seviyesine inmiş, yurt içindeki terörist miktarı da 1800-2000’li rakamlardan 600’lü rakamlara kadar gerilemiştir. Doğu ve Güneydoğudaki birçok ilimiz/ilçemizde belediyelerin kaynakları terör örgütünün finansmanı yerine yerel hizmetlere yönlendirilmiş, terör örgütü ve destekleyicileri tarafından çukur ve barikatlarla kaotik bir yapıya dönüştürülmeye çalışılan şehirlerimiz huzurun ve hizmetin öne çıkarıldığı gerçek belediyecilikle tanışmıştır. Bu sayede kamu kaynakları güvenceye alınmış, vatandaşlarımızın huzur ve refah düzeyi kaynakların belediye hizmetlerinde kullanılmasıyla arttırılmıştır.

-Belediye başkanı görevlendirmeleriyle belediyelerin sağladığı imkânları kaybeden bölücü terör örgütü ve onun güdümündeki siyasal uzantıları, militan bulma, maddi kaynak temin etme ve kendi tabanını yönlendirmedeki sıkıntıları çözmek adına 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kendileri açısından bir fırsat olarak görmüştür. Terör örgütü seçildikleri zaman kolay yönetebilecekleri, kendi güdüm ve yönlendirmesinde olacak kişilerin aday gösterilmesi için büyük çaba sarfetmiş, tutuklu olmasına rağmen sağlık sorunu nedeniyle tutuksuz yargılanmasına karar verilen Ahmet Türk başta olmak üzere haklarında Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek suçlarından soruşturma ve kovuşturma yürütülen kişiler bazı belediyelerde bilerek ve isteyerek belediye başkan adayı gösterilmiştir.

Diyarbakır

"Bu kapsamda Diyarbakır'da;

1- "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçundan Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesince 2017/129 Esas sayılı kovuşturma,

2- '"Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018/7592 sayılı soruşturma,

3-'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/30425 sayılı soruşturma,

4-"Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/111869 sayılı soruşturma,

5-"Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/106124 sayılı soruşturma,

6-"Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/111864 sayılı soruşturma,

7-"Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/111876 sayılı soruşturma,

8-"Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/111845 sayılı soruşturma,

9-"Terör Örgütü Propagandası Yapma, Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/28838 sayılı soruşturma yürütülen Adnan Selçuk Mızraklı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur.

Mardin

Bu kapsamda Mardin'de;

1-"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Görevi Kötüye Kullanma, Terör Örgütü Kurma ve Yönetme" suçlarından tutuklu yargılanırken yaşının ilerlemiş olması ve sağlık sebebiyle adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılandığı Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/279 sayılı dosyada kovuşturma,

2-Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesince 2018/229 sayılı dosyasında "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan kovuşturma,

3-Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018/2770 sayılı dosyasında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan soruşturma,

4-Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018/11686 sayılı dosyasında "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan soruşturma,

5-Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/300 sayılı dosyasında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Silahlı Terör Örgütüne İsteyerek Yardım Etmek" suçlarından soruşturma,

6-Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/1642 sayılı dosyasında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme" suçlarından soruşturma yürütülen Ahmet Türk Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur.

Van

Bu kapsamda Van'da;

1-"Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince 2016/557 Esas sayılı kovuşturma,

2-Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçlarından Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 2016/9837 sayılı soruşturma

3-"Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 2016/15596 sayılı soruşturma,

4-"Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/6711 sayılı soruşturma,

5-"Suçu ve Suçluyu Övme, Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/11570 sayılı soruşturma,

6-"Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/11571 sayılı soruşturma,

7-"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/109905 sayılı soruşturma yürütülen Bedia Özgökçe Ertan Van Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur.