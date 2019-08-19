Hükümetin yeni zam teklifiyle ilgili Memur-Sen'den açıklama

Hükümet, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu. Memur-Sen hükümetin teklifini beğenmedi. İşte Memur-Sen'den ilk açıklama.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Yeni teklif tepkilerimizin anlaşılmadığının gösteriyor" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin yeni zam teklifine ilişkin bir açıklama yaptı. Yalçın şunları söyledi:

Müzakere süresi ve zam oranları arttırılmalı. Bu teklif tepkimizin anlaşılmadığını gösteriyor. Müzakerede yeterli zam teklifi yok, müzakere uygun değil. Hala ciddi bir mesafe alabilmiş değiliz. Sözleşme imzalamadan uzağız. Toplu sözleşme için yetki kullanılmalı yada yetki devri yapılmalıdır. Şuanda bulunduğumuz nokta toplu sözleşle imzalamaktan uzaktadır. Takvimde değişiklik olmalı, 2 gün müzakere süreci uzatılmalı. Hakem heyeti için 3 gün beklemeye gerek yok. Yeni zam teklifinin en geç bugün sunulmasını bekliyoruz.

Anlaşma sağlanamazsa ne olacak?

Hükümet ve memur sendikalarının yürüttüğü toplu görüşmeler yaklaşık 3.2 milyon kamu görevlisi, 2 milyon memur emeklisini ilgilendiriyor. Görüşmeler 1 Ağustos'ta başladı ve 20 Ağustos'a kadar sürecek. Bu tarihe kadar anlaşma sağlanamaması halinde uzlaşma süreci başlayacak.