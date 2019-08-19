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Ekrem İmamoğlu: Demokrasi ve demokratik teamüllerle izah edilemez

Ekrem İmamoğlu: Demokrasi ve demokratik teamüllerle izah edilemez

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınması sonrası açıklamalar peş peşe gelirken bir açıklamada sosyal medya üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı görevinden aldı.

Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanları'nın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınıp kayyum atanmasına "demokrasi ve demokratik teamüllerle izah edilemez" diyerek tepki gösterdi.

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