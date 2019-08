Avrupa Birliği'nden HDP'li belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili açıklama

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan AB'nin Türkiye Raportörü Kati Piri, "Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanları seçimlerden 5 ay sonra "terör suçlaması"yla değiştirildi. Tekrar. Halkın iradesine sıfır saygı. Sırada ne var? Ankara ve İstanbul belediye başkanlarının değiştirilmesi mi?" dedi.

Mayors of Diyarbakir, Mardin and Van replaced on ‘terror-charges’ 5 months after their election. Again. Zero respect for will of the people. What’s next? Replacing mayors of Ankara and Istanbul?