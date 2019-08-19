Avrupa Birliği'nden HDP'li belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili açıklama

Avrupa Birliği'nden İçişleri Bakanlığı tarafından HDP'li belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili açıklama geldi.AB Türkiye Raportörü Kati Piri, ''halkın iradesine sıfır saygı. Sırada ne var? Ankara ve İstanbul belediye başkanlarının değiştirilmesi mi" diye sordu.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan AB'nin Türkiye Raportörü Kati Piri, "Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanları seçimlerden 5 ay sonra "terör suçlaması"yla değiştirildi. Tekrar. Halkın iradesine sıfır saygı. Sırada ne var? Ankara ve İstanbul belediye başkanlarının değiştirilmesi mi?" dedi.

Mayors of Diyarbakir, Mardin and Van replaced on ‘terror-charges’ 5 months after their election. Again. Zero respect for will of the people. What’s next? Replacing mayors of Ankara and Istanbul? — Kati Piri (@KatiPiri) August 19, 2019

İmamoğlu'nun açıklamalarını örnek gösterdi

Sosyal medyadaki açıklamalarının devamından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu kararı eleştirdiğini hatırlatarak devam eden Piri, "İstanbul Belediye Başkanı, Mardin, Diyarbakır ve Van'ın kürt belediye başkanlarının değiştirilmesini eleştirdi. Türkiye'de demokratik olarak seçilen her belediye başkanının aynı düşündüğünü düşünüyorum. (bunu söylemeye cesaret etmeseler bile)" ifadelerini kullandı.