Fenerbahçe'nin futbolcusu Soldado La Liga tarihine geçti

Fenerbahçe'den transfer olduğu Granada'nın formasıyla ilk maçında ağları havalandıran Roberto Soldado, La Liga’da 6 farklı takımda gol atan ilk oyuncu oldu.

Fenerbahçe’den Granada’ya transfer olan Roberto Soldado, yeni takımına fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

Tecrübeli forvet, La Liga’nın ilk haftasında Villarreal ile deplasmanda oynanan karşılaşmada 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Mücadele 4-4 sona erdi.

Başarılı oyuncu, Real Madrid, Valencia, Getafe, Osasuna ve Villarreal’in ardından Granada formasıyla da ağları sarsarak La Liga’da 6 farklı takımda gol atan ilk oyuncu oldu.