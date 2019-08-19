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Rusya'da Türk firmasının inşa ettiği havalimanı Putin tarafından açılacak

Demirören Haber Ajansı
Rusya'da Türk firmasının inşa ettiği havalimanı Putin tarafından açılacak

Daha önce Rusya'daki, stratejik öneme sahip Mercedes fabrikasını yaparak dikkatleri üzerine çeken Türk firması Esta Construction'un inşa ettiği Saratov'daki Gagarin Havalimanı'nda ilk deneme uçuşu başarı ile yapıldı. Gözler, Putin’in yapacağı 27 Ağustos’taki açılışa çevrildi.

Moskova Vnukovo Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737-800 tipi uçak, Saratov'daki yeni Gagarin Uluslararası Havalimanı'na inerek ilk deneme uçuşunu gerçekleştirdi. Havacılık ritüeli gereği piste inen ilk uçak, itfaiye ekipleri tarafından ‘su takı’ ile karşılandı.

Rusya'nın resmi havayolu şirketi Aeroflot'un yan kuruluşu olan Pobeda Airlines'e ait uçak, Moskova'dan kalkarak Meclis alt kanadı Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Başkanı Alexander Neradko, yatırımcı temsilcileri ve havalimanı inşaatı projesinin diğer katılımcıları ile birlikte Gagarin Havalimanı'na indi. Uçuşta, Esta Construction'un sahibi Bahattin Demirbilek ve Rusya Genel Müdürü Erdal Güner de yer alırken; ilk yolcuları, Vali Valery Radaev ve Saratovlu eski havacılar karşıladı.

Uzaya ilk çıkan insan olan Yuri Gagarin'in adını taşıyan havalimanının inşaatını yapan Demirbilek, havalimanına konulan uzay mekiğinin yanında poz vererek, stratejik projeleri Türk kalitesi ile inşa etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Devletin ve bölge yönetimi ile özel yatırımcının ortaklığı ile yapılan havalimanının toplam maliyet 20 milyar ruble olarak tahmin ediliyor.

Yılda bir milyon yolcu kabul etmesi planlanan havalimanının yolcu terminali 23 bin metrekareden oluşuyor. Havalimanının pisti, üç bin metre uzunluğa ve 45 metre genişliğe sahip. Havalimanı, Boeing 767-300 ER tipi büyük uçakları da kabul edebilecek teknik özelliklere sahip olurken; 21 de park yeri mevcut.

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