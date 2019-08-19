Güvenlik güçlerimizden terör örgütü PKK'ya 3 ilde 126 timle 'Kıran' operasyonu!

Türk güvenlik güçleri terör örgütüyle mücadelede yeni bir operasyonun startını verdi. Hakkari, Şırnak ve Van'da PKK'ya karşı jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu" başlatıldı.

Terör örgütü PKK'nın her gün daha fazla gidiliyor.

Bu doğrultuda Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu" başlatıldığı duyuruldu.

3 ili kapsayan operasyon 126 timle yapılacak.

Örgüt panikledi

Öte yandan yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre söz konusu operasyonun terör örgütünde korku ve paniğe yol açtığı öğrenildi.