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AK Partili iki vekil trafik kazası geçirdi!

AK Partili iki vekil trafik kazası geçirdi!

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan’ın içinde bulunduğu araç kaza yaptı.

Kaza sonrası bölgeye sağlık ekipleri gönderildi.

Bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalesini bölgede yaptıkları yaralıları hemen hastaneye kaldırdı.

Tedavilerine devam ediyor

Milletvekillerinin tedavileri için Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İki vekilin tedavilerine devam ediliyor. 

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