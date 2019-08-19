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Fatih Portakal Öcalan dedi Abdullah Ağar 'buna izin verilmez' yazdı

Fatih Portakal Öcalan dedi Abdullah Ağar 'buna izin verilmez' yazdı

Mardin, Diyarbakır ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınması Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyada en dikkat çeken paylaşımlar iki ünlü isimden geldi.

İçişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı görevinden almasına farklı tepkiler geliyor. Fatih Portakal karara tepki gösterirken Abdullah Ağar destek çıktı. 

FOX TV ana haber anchormani Fatih Portakal twitter hesabından 'gönüllere giremediğinizi başka nasıl anlatırım size' diyerek şunları yazdı:

Abdullah Ağar : Dünyanın hiç bir yerinde buna izin verilmez

Görevden almaları Abdullah Ağar ise yerinde buldu. 'Dünyanın hiç bir yerinde terörün belediyecilik yapmasına izin verilmez' diyen Ağar şunları yazdı:

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