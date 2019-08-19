Fatih Portakal Öcalan dedi Abdullah Ağar 'buna izin verilmez' yazdı

Mardin, Diyarbakır ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınması Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyada en dikkat çeken paylaşımlar iki ünlü isimden geldi.

İçişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı görevinden almasına farklı tepkiler geliyor. Fatih Portakal karara tepki gösterirken Abdullah Ağar destek çıktı.

FOX TV ana haber anchormani Fatih Portakal twitter hesabından 'gönüllere giremediğinizi başka nasıl anlatırım size' diyerek şunları yazdı:

1-Siyasi ilkesizlik partileri yönetenlerden kaynaklanıyor. AKP somut örneği. 23 Haziran’ın 48 saat öncesinde Kürt seçmeni kandirmak için terörist başından mektup getirtip okutan da bu parti, halkin iradesiyle seçilmişleri görevden alan da bu parti. Tuhaf durum! Ve+++ — fatih portakal (@fatihportakal) August 19, 2019

2-Ve ilkesiz yapilan siyeset AKP’yi kemiriyor, zaten sonunda bitirecek. Çünkü onun kuruluş ilkelerini tekrar savunanlar ortaya çıkacak. Sorun, AKP’nin ne küstürülmüş seçmenlerinde ne tembelleşmiş teşkilatlarında ne metal yorgunluğunda! Sorun nerede mi? — fatih portakal (@fatihportakal) August 19, 2019

3- Sorun, her ortamda demokrasi denilerek aslında bir avuç ismin keyfi yönetim anlayışında. Kurdukları oligark düzende. Gönüllere neden artık giremediğinizi başka nasıl anlatabilirim size? Gittikçe de uzaklaşıyorsunuz. — fatih portakal (@fatihportakal) August 19, 2019

Abdullah Ağar : Dünyanın hiç bir yerinde buna izin verilmez

Görevden almaları Abdullah Ağar ise yerinde buldu. 'Dünyanın hiç bir yerinde terörün belediyecilik yapmasına izin verilmez' diyen Ağar şunları yazdı:

Demokrasi, seçim ve özgürlük başımızın üstünde, ama!



Dünyanın hiç bir GELİŞMİŞ ÜLKESİNDE/DEMOKRASİSİNDE terörün siyaset/belediyecilik yapmasına izin verilmez.



Yoksa bir zafiyet-boş bulunma anında demokrasi-insan... https://t.co/sJJemUXf6t — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) August 19, 2019

Devlet terörün siyaset/belediye/STÖcülük yapmasına izin verirse, terör buradan güç, taban ve menfaat devşirir, propaganda yapar, terörünü fonlar ve pazarlar.



Devlet ise aciz ve zavallı görülür.



Devlet müdahale edince de demokrasi-özgürlük-insan halkları YAYGARASI KOPARTILIR. — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) August 19, 2019