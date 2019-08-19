HABER /  SPOR
ADV Her yaz yeni bir tatil, yeni bir hikaye...

Galatasaray'ı mağlup etti! Yeni transferlere yelken açıyor

Demirören Haber Ajansı
Galatasaray'ı mağlup etti! Yeni transferlere yelken açıyor

Süper Lig'de sezona Galatasaray'ı evinde 2-0 yenerek başlangıç yapan Yukatel Denizlispor, transferde gaza basacak.

Şu ana kadar kadrosuna 13 futbolcuyu dahil eden yeşil-siyahlıların 2 ismi daha takıma kazandıracağı belirtildi. "Eksiklerimiz var" diyen teknik direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetimin, orta saha ve stopere 2 yabancı futbolcu getireceği ifade edildi. Başkan yardımcısı Engin Şahin, iyi bir takıma sahip olduklarını ancak bazı bölgelere takviye gerçekleştireceklerini dile getirdi. Şahin, "Bu hafta 2 oyuncuyu daha kente getirebiliriz. Hedeflerimiz yüksek, yönetim olarak yoğun çaba harcıyoruz" açıklamasında bulundu.

Galatasaray zaferinin ardından bu hafta Antalyaspor'a konuk olacak Ege ekibi, 3 günlük iznin ardından idmanlara başladı. Galatasaray maçının 74'üncü dakikasında sol arka adalesinden sakatlanan yeni transfer Barrow'un ciddi bir sorunu olmadığı öğrenilirken, Başkan Ali Çetin, Antalya'dan da 3 puanla döneceklerini söyledi. Antalyaspor'un ardından bu kez Göztepe'ye misafir olacaklarını hatırlatan Çetin, "Üst üste deplasman maçlarına çıkacağız. Her karşılaşmayı kazanmak için oynuyoruz. Galatasaray galibiyeti bizi çok motive etti ancak bu maç geride kaldı. Devamını getirmeliyiz. Takıma ve teknik ekibe olan inancımız tam" cümlelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
3 HDP'li ismin görevden alınmasına Devlet Bahçeli'den ilk değerlendirme
3 HDP'li ismin görevden alınmasına Devlet Bahçeli'den ilk değerlendirme
3 başkanı görevden alınan HDP olağanüstü toplandı ilk açıklama geldi!
3 başkanı görevden alınan HDP olağanüstü toplandı ilk açıklama geldi!
Mecidiyeköy Profilo AVM satışa çıktı İşte istenilen rakam
Mecidiyeköy Profilo AVM satışa çıktı İşte istenilen rakam
Haftaya bakın nasıl başladı! Dolarda hareketli anlar yaşanıyor
Haftaya bakın nasıl başladı! Dolarda hareketli anlar yaşanıyor
Memur Sen hükümetin zam teklifini beğenmedi Ali Yalçın'dan ilk açıklama
Memur Sen hükümetin zam teklifini beğenmedi Ali Yalçın'dan ilk açıklama
İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten sert açıklama
İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten sert açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da aşırı sağcılar 'kara liste' yayınladı gurbetçiler tedirgin
Almanya'da aşırı sağcılar 'kara liste' yayınladı gurbetçiler tedirgin
Kasımpaşalı Aytaç Kara: Milli takımda oynamak en büyük hayalim
Kasımpaşalı Aytaç Kara: Milli takımda oynamak en büyük hayalim
KYK yurt başvurusu nasıl yapılır yurtkur.gsb.gov.tr giriş ekranı
KYK yurt başvurusu nasıl yapılır yurtkur.gsb.gov.tr giriş ekranı
Bursa'da 2. kattan düşen Eymen bebek şans eseri ölümden döndü!
Bursa'da 2. kattan düşen Eymen bebek şans eseri ölümden döndü!
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev! Son olarak Süper Kupa'da yer almıştı
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev! Son olarak Süper Kupa'da yer almıştı
Burcu Kartal kaç yaşında Sinan Özen'in eşi ne iş yapıyor?
Burcu Kartal kaç yaşında Sinan Özen'in eşi ne iş yapıyor?
Yorumlar