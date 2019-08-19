Başkanları görevden alınan 3 belediyenin web siteleri kapatıldı

Belediye başkanları görevden alınan Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerinin internet siteleri kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın belediye başkanlarını görevden aldığı Diyarbakır, Van ve Mardin'de büyükşehir belediyelerine ait internet siteleri kapatıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine "Bakım aşamasında, sitemiz en kısa sürede yayın hayatına başlayacak" notu düşüldü.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine ise "çok yakında sizlerleyiz" notu yazıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde de benzer şekilde "sitede bakım ve güncelleme çalışaması yapılmaktadır, lütfen daha sonra ziyaret ediniz" notu yer alıyor.