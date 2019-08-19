Mecidiyeköy Profilo AVM satışa çıktı İşte istenilen rakam

İstanbul Mecidiyeköy'deki Profilo Alışveriş Merkezi satılığa çıktı. İş Bankası'nın gayrimekul internet satış sitesinde yayınlanan ilana göre, Profilo AVM 425 Milyon lira başlangıç bedeli ile alıcı bekliyor. Profilo AVM, İstanbul'un eski AVM'lerinden birisi.

Profilo Alışveriş Merkezi yeni sahibini bekliyor.

1997 yılında açılan AVM, İş Bankası'nın internet sitesindeki gayrimenkul ilanları bölümünde satılığa çıkarıldı.

Başlangıç bedeli 425 milyon lira olarak açıklandı

Teklif usulüyle yapılacak satışın başlangıç bedeli 425 milyon lira, teminat bedeli ise 8.5 milyon lira olarak belirlendi.