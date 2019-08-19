HABER /  YEREL
ADV Her yaz yeni bir tatil, yeni bir hikaye...

Aydın'da yangın! Balkonda uyudular ölümden kurtuldular

Aydın'da yangın! Balkonda uyudular ölümden kurtuldular

Aydın’ın Efeler ilçesinde, bir evde çıkan yangında, yaşlı çifti balkonda uyumaları ölümden kurtardı. 

Yangın, Cuma Mahallesi 209 sokakta bulunan tek katlı bir evde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orhan ve Sacide Ö. hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle balkonda uyumayı tercih etti.

Sabah saatlerinde, yaşlı çiftin evlerinin mutfağındaki fişe takılı elektrikli su ısıtıcısı bir anda tutuştu. Yangın sonrası, mutfağı ve daha sonra bütün evi kaplayan dumanları fark eden yaşlı çift kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı.

Dumanları gören mahalle sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek, yaşlı çifti evden çıkardı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluşurken, yangını söndürmeye çalışırken dumana maruz kalan Orhan ve Sacide Ö. çifti ambulansla kontrol amaçlı Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mahalle sakinleri yaşlı çiftin balkonda uyuma tercihlerinin hayatlarını kurtardığını, evde uyumuş olsalardı yoğun duman nedeniyle zehirlenebileceklerini ifade ettiler.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Memur Sen hükümetin zam teklifini beğenmedi Ali Yalçın'dan ilk açıklama
Memur Sen hükümetin zam teklifini beğenmedi Ali Yalçın'dan ilk açıklama
İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten sert açıklama
İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten sert açıklama
Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu
Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu
Diyarbakır Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde operasyon 418 kişiye gözaltı
Diyarbakır Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde operasyon 418 kişiye gözaltı
PTT Kargomat milyonların işini kolaylaştırmaya devam ediyor
PTT Kargomat milyonların işini kolaylaştırmaya devam ediyor
HDP'li 3 büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasına CHP'den ilk tepki!
HDP'li 3 büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasına CHP'den ilk tepki!
ÖNCEKİ HABERLER
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi hangi güne denk geliyor?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi hangi güne denk geliyor?
Luan Beşiktaş'ın radarında! Görüşmelere başlandı
Luan Beşiktaş'ın radarında! Görüşmelere başlandı
Sel felaketi nedeniyle 1 gün ara vermişti Ekrem İmamoğlu Bodrum'a geri döndü
Sel felaketi nedeniyle 1 gün ara vermişti Ekrem İmamoğlu Bodrum'a geri döndü
Ekrem İmamoğlu: Demokrasi ve demokratik teamüllerle izah edilemez
Ekrem İmamoğlu: Demokrasi ve demokratik teamüllerle izah edilemez
Görevden alınan belediye başkanları isim isim tam liste-2019
Görevden alınan belediye başkanları isim isim tam liste-2019
KYK yurt başvurusu nasıl yapılır yurtkur.gsb.gov.tr giriş ekranı
KYK yurt başvurusu nasıl yapılır yurtkur.gsb.gov.tr giriş ekranı
Yorumlar