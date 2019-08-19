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Luan Beşiktaş'ın radarında! Görüşmelere başlandı

Luan Beşiktaş'ın radarında! Görüşmelere başlandı

Ligin ilk maçında Sivasspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş yeni gol makineleri için radarını açtı. Gol sıkıntıları baş gösterirken, forvet için listeye yeni bir isim daha eklendi.

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kanatlarda da oynayabilen Luan'ın (Luan Guilherme de Jesus Vieira) transferi için düğmeye bastığı ortaya çıktı.

Beşiktaş, ilk olarak 26 yaşındaki forvet oyuncusu Luan ile yıllığı 2 milyon Euro'ya el sıkışırken, kulübü Gremio'ya da 4 milyon Euro teklif etti.

Star'da yer alan habere göre; Kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Gremio indirime yanaşmazsa kiralama formülü devreye sokulacak.

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