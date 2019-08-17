Türkiye'de bir ilk ve tek! Çocuk kemik iliği merkezi 2020 yılında hizmete girecek

"Amerika'dan dahi hasta bekliyoruz"

Hastanenin Türkiye için önemli bir prestij kaynağı olacağını ifade eden Prof. Dr. Musa Karakükcü, şöyle konuştu: "Lösemili ve lenfomalı çocuklarda güncel olarak dünyada hangi tedavi yapılabiliyorsa, aynı standartlarda bu tedaviyi Kayseri'de yapacağız. Özellikle kemik iliği nakli konusunda oldukça büyük bir kapasiteye sahip bir hastane olacak. Türkiye'nin en büyük çocuk hematoloji ve onkoloji, kemik iliği nakli hastanesi olacak.