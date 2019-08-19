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Haftaya bakın nasıl başladı! Dolarda hareketli anlar yaşanıyor

Haftaya bakın nasıl başladı! Dolarda hareketli anlar yaşanıyor

Yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından Dolar/TL 5,58 seviyelerinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 5,53 sınırına kadar gerileyen dolar/TL, günün ikinci yarısında 5,5789'u görmesinin ardından günü yüzde 0,25 artışla 5,5771'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,56'ya geriledi ve  önceki kapanışın hemen üzerinde 5,58 seviyesinde alıcı buluyor.

Dolarda son durum

Euro ve Sterlin'de durum

Aynı dakikalarda euro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,19'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 6,77 seviyesinden işlem görüyor.

"5,6250 direnç konumunda"

Analistler, yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihalelerin, yurt dışında Euro Bölgesi Haziran ayı cari işlemler dengesi ve Temmuz TÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,55'in destek, 5,6250'nin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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