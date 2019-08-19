Haftaya bakın nasıl başladı! Dolarda hareketli anlar yaşanıyor

Memur Sen hükümetin zam teklifini beğenmedi Ali Yalçın'dan ilk açıklama

İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten sert açıklama

Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu

Diyarbakır Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde operasyon 418 kişiye gözaltı