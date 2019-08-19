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3 başkanı görevden alınan HDP olağanüstü toplandı ilk açıklama geldi!

3 başkanı görevden alınan HDP olağanüstü toplandı ilk açıklama geldi!

DİYARBAKIR, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınması sonrası HDP MYK olağanüstü toplandı. Gelen ilk açıklamada 'bu açık bir siyasi darbedir' denildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Eş başkanlarının görevden alınarak yerine kayyum atanması sonrası olağanüstü toplandı. Büyükşehir belediyelerine atanan kayyum gündemiyle parti genel merkezinde toplanan MYK’ye, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlık ediyor.
 
Toplantı öncesi MYK’den yazılı açıklama geldi.  “Susmayacağız, durmayacağız” başlığıyla yapılan açıklamada şu bölümler öne çıktı:
 
“Diyarbakır’da yüzde 63, Mardin’de yüzde 56 ve Van’da yüzde 53 oyla seçilmiş olan Belediye Eş başkanlarımız İçişleri Bakanlığı’nın yalanlara ve hukuksuz gerekçelere dayalı bir emri ile görevden alınmıştır. Belediye Meclis üyelerimize ve belediyelerimizde çalışanlara yönelik ağır bir gözaltı operasyonu halen sürmektedir. 

Bu yeni ve açık bir siyasi darbedir.

Bu aynı zamanda Kürt halkının siyasi iradesine dönük açık ve düşmanca bir tutumdur. İçişleri Bakanlığı hak ve özgürlüklerin gasp edilmesinin, provokasyonların, demokrasinin zerresini bile bırakmayan karar ve uygulamaların tetikçisidir ve bir darbe odağıdır. 
 
Bu iktidarın zerre kadar demokratik meşruiyeti kalmamıştır. Halkın iradesini gasp etmek, seçim sonucunda sandıkta kazanamadıklarını devlet şiddeti, zoru ve hilesi ile gasp etmek bu iktidarın, AK Parti-MHP ittifakının bir olağanı olmuştur. 

Bu uygulamaları halkımız asla kabullenmeyecektir. Daha önceden olduğu gibi iradesine, seçilmişlerine, partisine sahip çıkacaktır. 

 
Oy kullanmış herkese çağrı
 
Türkiye’nin her bir köşesinde 31 Mart ve 23 Haziran’da oy kullanmış, AK Parti-MHP ittifakının kaybetmesi ve demokrasinin kazanması için çalışmış olan herkese çağrımızdır. Bu sadece HDP’nin ve Kürt halkının sorunu değildir; tüm Türkiye halklarının, tüm demokrasi güçlerinin ortak sorunudur. Susmayın, susmak onaylamaktır.”

"Sustukça sıra Ankara'ya da, İstanbul'a da gelir..."

Öte yandan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan görevden almalarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

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