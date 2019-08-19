HDP'li belediye başkanlarının görevden alınması! Canan Kaftancıoğlu'ndan tepki

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Birileri ileri demokrasi demişti değil mi?" diyerek karara tepki gösterdi.

Yapılan açıklamanın ardından ise söz konusu belediye binalarının etrafı polis tarafından çevrildi ve görevden uzaklaştırılan başkanlar yerine aynı illerin valileri atandı.

"Halkın seçimle siyasal tercihlerine darbedir"

Canan Kaftancıoğlu Bakanlığın kararına Twitter'dan yaptığı açıklamayla şöyle tepki gösterdi:

Birileri ileri demokrasi demişti değil mi? Halk iradesine bir darbe daha

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerinin seçilmiş başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanması hukuka aykırı, halkın seçimle siyasal tercihlerine darbedir.