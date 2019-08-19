HDP'li başkanlarının görevden uzaklaştırılması! CHP'li İnce'den ilk değerlendirme

HDP Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösteren CHP'li Muharrem İnce, "Kararların siyasi olduğu ve önümüzdeki döneme dönük bir gerilim politikasının parçası olduğu açıktır." dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk ile Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

"Hiçbir hukuki dayanağı yok"

HDP'li belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasına tepki gösteren Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanlarının İçişleri Bakanlığı eliyle görevden uzaklaştırılmasının hiçbir hukuki dayanağı yoktur.

Belediye Başkanlarına isnat edilen suçlamalar hakkında ortada açık hukuki deliller varsa bunun gereğini bağımsız yargı yerine getirir.

"Gerilim politikasının parçası"

Kararların siyasi olduğu ve önümüzdeki döneme dönük bir gerilim politikasının parçası olduğu açıktır. Asıl bu karar teröre, terör örgütüne hizmettir. Seçilmiş insanları yasal meşru politik alanın unsuru olmaktan çıkarmak, terör örgütünün arayıp da bulamayacağı bir hizmettir.

Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanlarının İçişleri Bakanlığı eliyle görevden uzaklaştırılmasının hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Belediye Başkanlarına isnat edilen suçlamalar hakkında ortada açık hukuki deliller varsa bunun gereğini bağımsız yargı yerine getirir. — Muharrem İNCE (@vekilince) August 19, 2019