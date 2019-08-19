HABER /  POLİTİKA
ADV Her yaz yeni bir tatil, yeni bir hikaye...

HDP'li başkanlarının görevden uzaklaştırılması! CHP'li İnce'den ilk değerlendirme

HDP'li başkanlarının görevden uzaklaştırılması! CHP'li İnce'den ilk değerlendirme

HDP Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösteren CHP'li Muharrem İnce, "Kararların siyasi olduğu ve önümüzdeki döneme dönük bir gerilim politikasının parçası olduğu açıktır." dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk ile Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

"Hiçbir hukuki dayanağı yok"

HDP'li belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasına tepki gösteren Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanlarının İçişleri Bakanlığı eliyle görevden uzaklaştırılmasının hiçbir hukuki dayanağı yoktur.

Belediye Başkanlarına isnat edilen suçlamalar hakkında ortada açık hukuki deliller varsa bunun gereğini bağımsız yargı yerine getirir.

"Gerilim politikasının parçası"

Kararların siyasi olduğu ve önümüzdeki döneme dönük bir gerilim politikasının parçası olduğu açıktır. Asıl bu karar teröre, terör örgütüne hizmettir. Seçilmiş insanları yasal meşru politik alanın unsuru olmaktan çıkarmak, terör örgütünün arayıp da bulamayacağı bir hizmettir.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Diyarbakır - Van - Mardin belediye başkanları bu yüzden görevden alındı işte kanıtlar
Foto Galeri Diyarbakır - Van - Mardin belediye başkanları bu yüzden görevden alındı işte kanıtlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
3 başkanı görevden alınan HDP olağanüstü toplandı ilk açıklama geldi!
3 başkanı görevden alınan HDP olağanüstü toplandı ilk açıklama geldi!
Mecidiyeköy Profilo AVM satışa çıktı İşte istenilen rakam
Mecidiyeköy Profilo AVM satışa çıktı İşte istenilen rakam
Haftaya bakın nasıl başladı! Dolarda hareketli anlar yaşanıyor
Haftaya bakın nasıl başladı! Dolarda hareketli anlar yaşanıyor
Memur Sen hükümetin zam teklifini beğenmedi Ali Yalçın'dan ilk açıklama
Memur Sen hükümetin zam teklifini beğenmedi Ali Yalçın'dan ilk açıklama
İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten sert açıklama
İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten sert açıklama
Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu
Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Hakkari'de ki patlamada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari'de ki patlamada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Pakistan ve Hindistan sınırı günden güne ısınıyor! Yine çatışma çıktı: Ölüler var
Pakistan ve Hindistan sınırı günden güne ısınıyor! Yine çatışma çıktı: Ölüler var
KYK yurt başvurusu yapma ekranı TC ile KYK yurt başvuru ekranı
KYK yurt başvurusu yapma ekranı TC ile KYK yurt başvuru ekranı
ABD'de 50 yıllık şişede mektup bulundu! Rus medyasında yankı buldu
ABD'de 50 yıllık şişede mektup bulundu! Rus medyasında yankı buldu
Aydın'da yangın! Balkonda uyudular ölümden kurtuldular
Aydın'da yangın! Balkonda uyudular ölümden kurtuldular
Hükümetin yeni zam teklifiyle ilgili Memur-Sen'den açıklama
Hükümetin yeni zam teklifiyle ilgili Memur-Sen'den açıklama
Yorumlar 1 yorum