HABER /  GÜNCEL
ADV Her yaz yeni bir tatil, yeni bir hikaye...

MSB duyurdu! Kandil'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

İnternet Haber
MSB duyurdu! Kandil'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ın Kandil Bölgesi'nde gerçekleştirilen hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

İlgili Haberler
"Biz kayyım istemiyoruz. Zehir olsun!"
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez kayyum olarak atandığı belediye koltuğuna böyle oturdu
Foto Galeri Van Valisi Mehmet Emin Bilmez kayyum olarak atandığı belediye koltuğuna böyle oturdu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
3 başkanı görevden alınan HDP olağanüstü toplandı ilk açıklama geldi!
3 başkanı görevden alınan HDP olağanüstü toplandı ilk açıklama geldi!
Mecidiyeköy Profilo AVM satışa çıktı İşte istenilen rakam
Mecidiyeköy Profilo AVM satışa çıktı İşte istenilen rakam
Haftaya bakın nasıl başladı! Dolarda hareketli anlar yaşanıyor
Haftaya bakın nasıl başladı! Dolarda hareketli anlar yaşanıyor
Memur Sen hükümetin zam teklifini beğenmedi Ali Yalçın'dan ilk açıklama
Memur Sen hükümetin zam teklifini beğenmedi Ali Yalçın'dan ilk açıklama
İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten sert açıklama
İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten sert açıklama
Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu
Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Su ürünlerinin ekonomiye katkısı 940 milyon
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Su ürünlerinin ekonomiye katkısı 940 milyon
HDP'li başkanlarının görevden uzaklaştırılması! CHP'li İnce'den ilk değerlendirme
HDP'li başkanlarının görevden uzaklaştırılması! CHP'li İnce'den ilk değerlendirme
Hakkari'de ki patlamada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari'de ki patlamada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Pakistan ve Hindistan sınırı günden güne ısınıyor! Yine çatışma çıktı: Ölüler var
Pakistan ve Hindistan sınırı günden güne ısınıyor! Yine çatışma çıktı: Ölüler var
KYK yurt başvurusu yapma ekranı TC ile KYK yurt başvuru ekranı
KYK yurt başvurusu yapma ekranı TC ile KYK yurt başvuru ekranı
Merve Boluğur sosyal medyayı bombaladı
Merve Boluğur sosyal medyayı bombaladı
Yorumlar