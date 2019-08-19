MSB duyurdu! Kandil'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
İnternet Haber
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ın Kandil Bölgesi'nde gerçekleştirilen hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/xp6RTuGmTE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 19, 2019
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