Van Valisi Mehmet Emin Bilmez kayyum olarak atandığı belediye koltuğuna böyle oturdu

Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmayacağız

Kararın Ertan'a tebliğ edildiğini belirten Bilmez, yine bakanlık onayıyla Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini ve bugün itibarıyla görevine başladığını aktardı.Belediyenin imkanlarını Van halkının hizmetine sunacaklarını vurgulayan Bilmez, şunları kaydetti: "Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmayacağız. Çalışanlarımızın aşıyla, ekmeğiyle oynamayacağız. Derdi ekmeği, aşı ve halkına hizmet olan herkesle birlikte Van halkına hizmet edeceğiz. Zaman zaman çalışmalarımız hakkında bilgilendirme yapacağız. Kaynaklarımız tamamen Van halkının mahalli müşterek hizmetlerine sunulacak. Belediye mevzuat çerçevesinde yönetilecek. Şeffaf yönetim sergileyeceğiz. Tüm çalışanlarımızla birlikte Van halkının hizmetinde olacağız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun."