Almanya'da aşırı sağcılar 'kara liste' yayınladı gurbetçiler tedirgin

Almanya'da aşırı sağcılar binlerce kişilik “kara listeler” hazırlıyor. İçişleri Bakanlığı somut bir tehlike olmadığı görüşünde. Ancak aşırı sağcı cinayet ve saldırılar nedeniyle mağdurlar ortada bırakılmış hissediyor.

Almanya'da ırkçıların Müslüman, Yahudi, aktivist, sol siyasetçi çevreler ve yeşiller'in hedef gösterildiği kara listelerin internet ortamında yayınlanması endişe yarattı.

Siyaset bilimci Hajo Funke, uzun yıllardır aşırı sağcılar üzerine araştırmalar yapıyor. Funke'ye göre, bu tarz "kara listeler" hazırlayanlar birçok amaç güdüyor. "Bununla korku ve endişe yaymak istiyorlar" diyen siyaset bilimci, bu tarz hedef gösteren listelerin Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke cinayeti gibi somut etkileri olabileceğini söylüyor.

Öldürülen bölge valisi kara listede yer alıyordu

Lübcke, 2 Haziran'da evinde başına yakın mesafeden ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Cinayet zanlısı gözaltına alınmış ve soruşturmada cinayetin aşırı sağla bağlantılı nedenlerle işlenmiş olabileceği ihtimali üzerine Federal Savcılık dosyayı devralmıştı.

Lübcke de aşırı sağcıların hazırladığı bir "kara listede" yer alıyordu. Siyaset bilimci Funke, aşırı sağcıların hazırladığı bu tarz listelerin bir amacının da "X Gün"e hazırlık olduğunu öne sürüyor. Funke söz konusu "X Gün”ün aşırı sağcıların yönetimi devralmayı umdukları gün olduğunu söylüyor. Bu listelerin o gün, kişileri bulmak için kullanılabileceğini belirtiyor.

Mark Heinrich ve Ruben Neugebauer'in isimlerinin olduğu liste "Hepinizi ele geçireceğiz" başlığını taşıyor ve yaklaşık 200 kişiye ait verileri kapsıyor. Kim tarafından hazırlandığı bilinmeyen listeye internette sadece birkaç saat erişilebildi.

Açık adresleri verildi

DW, söz konusu listeye ulaştı. Listede sadece isimler bulunmuyor. Aynı zamanda adresler ve kişilere ilişkin yorumlar da yer alıyor. Örneğin, isimlerin yanlarına, son dönem aşırı sağcılar tarafından Müslümanları aşağılamak için kullanılan "Musel" kelimesinin geçtiği hakaretler veya "Solcu spastik" gibi ifadeler yer alıyor. Listede yer alan kişilerin çoğunu aktivist, gazeteci ya da Yeşiller ve Sol Partili siyasetçiler oluşturuyor.

Aşırı sağcılar tarafından hazırlanmış böylesi çok sayıda "kara liste" bulunuyor. Örneğin aşırı sağcı grup "Nordkreuz" solcu bir punkrock dağıtım şirketinin internet sayfasını hackleyerek, 25 bin kişinin adres verilerine ulaştı. Uzun süredir özellikle Yahudilerin isimlerinin yer aldığı listeler de mevcut. "judas.watch" adlı platformda Yahudiler "düşman" olarak gösteriliyor ve nefret edilme derecelerine göre A'dan D'ye kadar kategorilere ayrılıyorlar. Platformda hedef gösterilenler Davud'un Yıldızı ile işaretleniyor.

Listeler ne kadar tehlikeli?

Siyaset bilimci Hajo Funke, tehlikenin listeden listeye ve kişiden kişiye değişebileceğine dikkat çekiyor. Ona göre, 25 bin kişinin isminin yazılı olduğu ve sol kesimden bir internet sayfası üzerinden ele geçirilen bir listedeki herkes tehlikede olmayabilir.

Ancak daha az kişinin olduğu listeler, örneğin, "Hepinizi ele geçireceğiz" gibi bilinçli olarak adres taramalarının yapıldığı ve internete koyulan listelerde, isimleri geçen kişiler için tehlikenin daha büyük olduğunu vurguluyor. Funke, "Emniyet birimleri işlerini iyi yapsalardı, bu şekilde değerlendirme yapar ve bunu kamuya teşhir ederlerdi" diyor.