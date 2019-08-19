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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev! Son olarak Süper Kupa'da yer almıştı

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev! Son olarak Süper Kupa'da yer almıştı

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında CFR Cluj-Slavia Prag maçını yönetecek.

Son olarak Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinde 4. hakem olarak görev yapan Cüneyt Çakır, Romanya'nın CFR Cluj ile Çekya'nın Slavia Prag takımları arasında 20 Ağustos Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında görevlendirdi.

Çakır, Cluj-Napoca şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada görev yapacak.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

Bu arada, karşılaşmanın VAR hakemleri olarak Mete Kalkavan ve Ali Palabıyık görevlendirildi. 

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